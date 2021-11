O craque Adílio em ação pelo Flamengo Master - Marcos Leandro / SEBR

Publicado 16/11/2021 21:55 | Atualizado 16/11/2021 22:15

Belford Roxo - A partida terminou com o placar de 1 a 1, entre o Flamengo Master Oficial e o Master do Sociedade Esportiva Belford Roxo, nesta segunda-feira (15/11), em jogo beneficente realizado em comemoração ao primeiro aniversário do Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, em Belford Roxo. Mas, o maior objetivo do evento: arrecadar alimentos para instituições e comunidades carentes da cidade foi alcançado. No final, quase 2,5 toneladas de alimentos foram arrecadados, segundo os organizadores.Foram distribuídos gêneros alimentícios para famílias carentes e para entidades beneficentes. Entre elas: Associação dos Moradores do Bairro Santa Amélia, Associação Amigos do Xavantes, Assembleia de Deus do Engenho Pequeno, Associação Renascer de Mesquita. A partida reuniu torcedores rubro-negros e belforroxenses numa única torcida.

Rodrigo Gomes, Reginaldo Gomes, Regina Cruz, Waldir Gomes e Tiago Gomes no jogo beneficente no aniversário do Estádio Nélio Gomes Marcos Leandro / SEBR

“Estamos participando de mais um momento histórico da cidade de Belford Roxo, quando os poderes públicos e privados se uniram para realizar essa grandiosa festa esportiva, para gerações passadas e presentes, com a presença de ídolos que fazem parte da história do futebol brasileiro; festejando conosco o aniversário do Estádio Nélio Gomes, que recebeu o nome do meu saudoso pai, um homem simples, que criou com honra seus quatro filhos nessa cidade. Hoje não tivemos a presença do meu irmão Celso que Deus levou ainda jovem, mas que foi um grande jogador do Guaraciaba, mas eu, Regina e Waldir, juntamente com os netos e bisneto de papai, sabemos que o nome dele está eternizado, através do nosso estádio. Agradecemos aos dirigentes e jogadores do Master do Flamengo, por terem aceito nosso convite e as pessoas que compareceram, doaram alimentos e as que manifestaram declarações de carinho, através da Belford Roxo TV. Nosso clube continua fazendo seu papel social no município. Parabéns para todos que conosco embarcaram nesse sonho”, disse o presidente do SE Belford Roxo, Reginaldo Gomes.O pontapé inicial foi dado pelos irmãos do presidente Reginaldo Gomes, Regina Cruz e Waldir Gomes. E apesar do calor forte, a partida foi realizada em 80 minutos, com os torcedores vibrando com os ídolos consagrados como: Andrezinho, Zé Roberto, Thiago Coimbra, Piá, Marquinhos, Nélio, Adílio, Maurinho, Jorginho, André Gomes, Jean, Anderson, Carlos Alberto, Kikinho e Marcelo Leite, o técnico Andrade, dentre outros.