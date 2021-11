Vanessa Batista aproveitou a ação para fazer o exame de vista de um dos seus filhos - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 12/11/2021 17:59 | Atualizado 12/11/2021 18:04

Belford Roxo - O projeto Cidadania em Ação voltou com tudo em Belford Roxo. Nesta sexta-feira (12/11), as equipes das Secretarias de Assistência Social, Cidadania e Mulher e de Saúde, da Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel), e o Grupo Hospitalar Fluminense ofertaram diversos serviços de maneira gratuita no bairro de Shangrilá. Ao todo, foram 849 atendimentos realizados.

Secretária Brenda Carneiro acompanhou os trabalhos de perto no bairro Shangrilá Rafael Barreto / PMBR Além do ônibus Estação Mulher com atendimento, marcação de exames e agendamentos, a ação social contou com os seguintes serviços: vacinação e testes rápidos da COVID-19, vale social, serviços jurídicos, informações e 1ª e 2ª via do CPF, certidões, isenções, agendamento para o Riocard sênior, exame de vista, bolsa família, pesagem do bolsa família, cartão do SUS, vaga legal e passe interestadual.

Moradora desde de que nasceu do bairro, Vanessa Batista, 39 anos, esteve na ação social com os dois filhos Kauan e Noan Batista e aproveitou para usufruir dos serviços com eles. “Eu aferi glicose e pressão arterial, mas meus filhos fizeram o exame de vista. Gostei muito da ação. Muitas pessoas precisam, pois não tem documentação e nem condições de ir até os equipamentos para fazer. E a pandemia dificultou muito, além de o bairro ser distante. Esse cuidado é muito bom para gente”, ressaltou Vanessa.

Ações conjuntas

A ação social ofereceu diversos tipos de serviços aos moradores de Shangrilá Rafael Barreto / PMBR Para Marta Ferreira Nicolli, 53, a ação social foi muito boa para os moradores. “É a primeira vez que recebemos algo assim no bairro. Já tivemos testes de Covid antes, mas um mutirão de serviços assim, não. Muitas pessoas não têm dinheiro para consultas particulares e contar com esses serviços é maravilhoso. Marquei mamografia e preventivo e fiz teste rápido de Hepatite B e C”, resumiu Marta. “Como não trabalho, não tenho condições de pagar passagem para ir de lugar em lugar e ter acesso a esses serviços. Ajuda muito a Prefeitura trazer esse mutirão para o meu bairro. Me consultei com o oftalmologista depois de três anos, além de emitir o cartão do SUS, aferi glicose e pressão arterial e também identidade”, acrescentou Maria Dalva Francisco, 52.

A secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, ficou feliz em colaborar no crescimento e qualidade de vida da população. “Em mais essa edição estamos disponibilizando diversos serviços que temos em nossos equipamentos e unidades de saúde em um único local. Estamos construindo uma agenda priorizando os pontos distantes do centro. Às quartas e sextas teremos as ações sociais e uma vez por mês no sábado com uma estrutura maior”, explicou Brenda ao lado do diretor institucional do Grupo Hospitalar Fluminense, Leandro Santoro.