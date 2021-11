A Bayer conheceu o plano de investimento para aumentar a oferta de água - Divulgação / Águas do Rio

Publicado 12/11/2021 16:04

Belford Roxo - Com o intuito de apresentar as ações desenvolvidas pela concessionária para a melhoria do abastecimento, a Águas do Rio se reuniu com representantes da Bayer Brasil, o maior parque industrial de Belford Roxo. O encontro aconteceu nesta quinta-feira (11/11) e contou com a presença do coordenador de utilities, Sérgio Costa.

O Parque Industrial da Bayer foi instalado na cidade desde 1958 e é primeira planta de produção da empresa no Brasil, sendo um dos maiores da Baixada Fluminense. Em Belford Roxo, são fabricados produtos da Crop Science e Saúde Animal.

O encontro fez parte do plano de apresentação das primeiras ações da concessionária, que passou a atuar na cidade desde o início do mês, sendo responsável pelos serviços de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto.

“Nós contamos com a experiência da Aegea, maior empresa de saneamento privado do Brasil. Hoje estamos visitando um grande de cliente, reforçando nossa eficiência operacional e o firme compromisso em desenvolver estudos e pesquisas para oferecer aquilo que cada um necessita. Vamos atender com excelência, eficiência e qualidade”, finaliza o diretor-executivo da superintendência responsável por Belford Roxo, Marcello Dall’Ovo.

A Águas do Rio atua em 27 cidades do estado do Rio de Janeiro, sendo nove na Baixada Fluminense.