As investigações revelaram que os criminosos são responsáveis pela instalação e manutenção da rede nos bairros Xavantes, Nova Aurora, São Francisco, Vila Heliópolis, Vila São Sebastião e Parque Nova Aurea - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 11/11/2021 23:02 | Atualizado 11/11/2021 23:03

Belford Roxo - Policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam em flagrante, na noite desta quarta-feira (10/11), duas pessoas acusadas de envolvimento com a milícia que atua no bairro Xavantes, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Os criminosos foram localizados com base em informações do Setor de Inteligência.

Segundo as investigações, a dupla fazia manutenção clandestina de TV a cabo, conhecida como “gatonet”. As investigações revelaram que os criminosos são responsáveis pela instalação e manutenção da rede na região, que abrange os bairros de Xavantes, Nova Aurora, São Francisco, Vila Heliópolis, Vila São Sebastião e Parque Nova Aurea. Os milicianos cobravam R$ 50 reais pela assinatura.

Os criminosos foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.