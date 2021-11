A coreógrafa e professora de dança, Juliana Frathane - Divulgação

A coreógrafa e professora de dança, Juliana FrathaneDivulgação

Publicado 11/11/2021 00:41 | Atualizado 11/11/2021 00:42

Belford Roxo - A coreógrafa e professora de dança, Juliana Frathane, oferece uma ótima oportunidade para quem quer e pode participar de forma destacada do desfile da Inocentes de Belford Roxo, no Carnaval de 2022. Será realizada no domingo, dia 21 de novembro, às 13h30, no M.A Studio de Dança, localizado na Rua Avenida Brasil, 65, em Mesquita, uma audição para captar componentes para comissão de frente da agremiação. Poderão participar mulheres e homens negros com noção ou experiência em dança, maiores de 18 anos.



Para participar, da seleção é preciso preencher o formulário de inscrição, através do Instagram: @comissaoinocentes2022

“Estou ansiosa para iniciar os trabalhos com a equipe. A Inocentes tem um grande enredo, que mostra as tradições, costumes e a cultura do povo brasileiro. É importante que os participantes tenham disponibilidade de horário, disposição para ensaios noturno e comprometimento para que conquistemos as notas máximas no desfile”, disse a coreógrafa da Comissão de Frente da Inocentes de Belford Roxo, Juliana Frathane.



A azul, vermelha e branca será a segunda escola a desfilar, no Sábado de Carnaval, no Sambódromo, pela LIGA RJ, com o enredo “A meia-noite dos tambores silenciosos”, do carnavalesco Lucas Milato.

O enredo fala sobre o evento realizado, no Pátio do Terço, quando as nações de Maracatu se unem e fazem um ritual invocando seus ancestrais. É organizada anualmente no carnaval do Recife, é um rito de preservação da tradição afro-brasileira e um grito urgente pela liberdade de credo. Em pleno século XXI, o povo preto ainda encontra dificuldades de dissolver a ordem hegemônica e luta pelo seu espaço na Sociedade.