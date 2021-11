Isaías Dias da Silva frisou que a ação é importante para que os homens se cuidem - Rafael Barreto / PMBR

O presidente institucional do Grupo Hospitalar Fluminense, Leandro Santoro, ressaltou que nesse mês de novembro a prioridade será conscientizar os homens. “Eles precisam ter esse cuidado e perder o preconceito. Não adianta ter esse tabu e acabar em uma cama de hospital fazendo tratamento que desgasta qualquer um. Ser homem é se cuidar”, afirmou Santoro.

“Estou feliz com o projeto e que os funcionários da minha Secretaria estão sendo atendidos. Agradeço a essa parceria de trabalho e ao prefeito Waguinho, os deputados Daniela do Waguinho (federal) e Márcio Canella (estadual)”, resumiu o secretário de Conservação, Paulo Sérgio Correia Luna, o Mano, ao lado do seu adjunto Adriano Oliveira.

Trabalhando no setor há dois anos, Isaías Dias da Silva, 44 anos, disse que muitos homens não querem se cuidar. “Mas precisamos. No nosso setor tem muitos homens que não procuram médicos. Essa ação é ótima para o incentivo. Além de que não temos tempo. Eu, por exemplo, já fui ao médico, mas não tive como continuar o tratamento com o urologista”, disse. Isaías ainda chamou a atenção para o cuidado durante o ano todo. “Não é só nos meses de conscientização, mas sempre”, finalizou.



Já Guilherme da Cruz Gomes, 28, que está no setor há oito anos, aproveitou para passar por todos os serviços. “Sempre fazemos em prol da população e esquecemos da gente. Por isso parabenizo o prefeito Waguinho pela preocupação, cuidado e por nos passar mais segurança”, finalizou Guilherme.