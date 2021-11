Além do Complexo Regulador (Centro), o município dispõe de mais quatro pontos fixos de marcação de exames - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 09/11/2021 19:24 | Atualizado 09/11/2021 19:24

Belford Roxo - Chegou a vez dos homens. A Secretaria de Saúde de Belford Roxo deu o pontapé inicial para a campanha do Novembro Azul, mês de conscientização sobre o câncer de próstata. Nesta terça-feira (09/11), o Complexo Regulador do Centro e a Policlínica de Nova Aurora começaram a marcar os exames de PSA (exame usado principalmente para rastreamento do câncer de próstata em homens assintomáticos), ultrassonografia e biópsia, conforme pedido médico. No Centro, ainda foram realizados testes rápidos e em Nova Aurora palestras informativas com distribuição de preservativos femininos e masculinos.

Francisco Carlos faz exames periodicamente e destacou a preocupação da Prefeitura em realizar o Novembro Azul Rafael Barreto / PMBR O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, enfatizou que a campanha do Outubro Rosa foi um sucesso. Ele espera que o Novembro Azul tenha boa adesão por parte dos homens. “Cuidar da saúde nunca é demais. Oferecemos consultas e exames para detectar o câncer de próstata. Os homens precisam abandonar o preconceito, pois essa doença mata”, argumentou Christian Vieira.

De acordo com o secretário executivo de Regulação, João Marcelo Fernandes, além do Complexo Regulador, o município possui mais quatro pontos fixos de marcação para esses exames: Policlínicas Tamoios e Itaipu, Complexo Regulador do Parque dos Ferreiras e Clínica da Mulher. “O agendamento vai continuar de segunda a sexta, a partir das 7h. Sendo que para a biópsia é necessário um pedido médico para ter encaminhamento ao Inca (Instituto Nacional do Câncer). A ação é para promover a saúde do homem, acabar com o preconceito e frisar que o diagnóstico precoce salva vidas”, afirmou Marcelo.

Atendimento rápido

Cláudio Fernandes Cardoso, 57 anos, conseguiu marcar a biópsia por encaminhamento no Complexo Regulador. “O atendimento foi rápido e os funcionários são maravilhosos. Todos os anos faço exames pela rede e estou muito satisfeito. Agora que deu um problema no meu exame e já consegui agendar a biópsia. Por isso precisamos nos cuidar e sempre prevenir. A prefeitura é sempre muito solícita com os moradores e não somente no novembro azul”, disse Cláudio.

Quem também faz seus exames periodicamente é Francisco Carlos Filho, 61, aposentado, que retornou esse ano para marcar. “É importante sempre se cuidar e se prevenir. Hoje em dia não podemos brincar com a nossa saúde. E essas campanhas mostram que o município está preocupado com a saúde da população. Fico feliz em saber que a prefeitura está dando esse incentivo”, resumiu.