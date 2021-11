Funcionários da Águas do Rio estão implantando 1.200 metros de rede de distribuição de água - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 08/11/2021 17:31 | Atualizado 08/11/2021 17:34

Belford Roxo - A Secretaria de Saneamento de Belford Roxo está acompanhando as obras de implantação dos 1.200 metros de rede de distribuição de água e instalação e de bomba fixa na Travessa Paladino, na região do Morro do Carecão, no Centro. As equipes da empresa Águas do Rio vão contemplar nove ruas atendendo cerca de 1.500 pessoas. No final do mês de outubro, a Secretaria esteve no local com a Ouvidoria Geral do município para dialogar com os moradores sobre as intervenções, tirar dúvidas e orientar.

Apenas neste início de operação, serão realizadas seis obras de melhorias na cidade, beneficiando o total de 13.775 pessoas. São ações de implantação de rede, troca de ramais, instalação de bomba, interligação de rede, dentre outras, que levarão água às comunidades que não tinham acesso ao serviço.

Marcelo Dallovo, Marcelo d Almeida e Cleyson Jacomini acompanharam o trabalho de implantação da rede Rafael Barreto / PMBR

Acompanhando o início das obras, o subsecretário de Saneamento, Marcelo de Almeida, explicou que o abastecimento será contínuo. “Acabou a época do abastecimento intermitente como era antes na região. Por determinação do prefeito Waguinho estamos acompanhando e fiscalizando esse grande investimento ``, ressaltou. “Iremos continuar até o pós-obra quando será feito o recapeamento e se estará dentro das normas”, acrescentou o engenheiro sanitarista e de segurança do trabalho, Lourival Arruda Júnior.

De acordo com o diretor superintendente da Baixada I (Magé, Belford Roxo, São João de Meriti e Duque de Caxias), Cleyson Jacomini, essas obras são pontuais. “Não são de grande porte, mas de relevância importante. São cerca de 1.500 pessoas beneficiadas com a ampliação da maneira que é feito o bombeamento da água permitindo que chegue com mais pressão às casas”, explicou Cleyson, ao lado do diretor executivo da empresa, Marcelo Dallovo e do gerente de operações, José Fernando. “Essa rede será conectada à Travessa Paladina com a bomba fixa que será instalada”, acrescentou Marcelo.