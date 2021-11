O agendamento deverá ser feito pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h - Divulgação / Detran-RJ

Publicado 05/11/2021 14:10 | Atualizado 05/11/2021 14:44

Belford Roxo – Neste sábado (06/11), o Detran-RJ vai realizar mais um mutirão de serviços em todo o Estado, com cerca de 5 mil vagas para os serviços de veículos e habilitação. Será o 46º mutirão oferecido pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro em fins de semana ao longo dos últimos 12 meses. Em Belford Roxo, no posto localizado no Shopping Carrefour, no Centro, estarão disponíveis vagas para serviços de habilitação. O atendimento será das 8h às 14h. Para evitar aglomerações, há necessidade de agendamento prévio.



O agendamento deverá ser feito pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h. As vagas começaram a ser disponibilizadas nesta quinta-feira (04/11).



Os serviços de habilitação, como primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva serão disponibilizados em Belford Roxo.

O Detran-RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos.



O posto do Detran em Belford Roxo fica na Avenida Jorge Júlio da Costa Santos, 200, Lojas 04 e 19, no Centro (Shopping Carrefour).

Mutirão especial para emissão de identidades

Também neste sábado (06/11), o Detran-RJ vai oferecer um mutirão especial para fornecer carteira de identidade aos estudantes que vão realizar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) ou vestibulares. Na mesma data, o departamento também vai emitir carteiras de identidade Seap, destinadas aos visitantes de presos custodiados em uma das unidades prisionais do estado.



Para os estudantes, o mutirão será feito em todos os postos de identificação civil do Detran no Estado do Rio, das 8h às 14h - exceto nos postos em shoppings, em que o horário vai das 10h às 16h. O atendimento será por ordem de chegada, com distribuição de senhas, e não haverá necessidade de agendamento. Para ser atendido, o aluno precisará apresentar o comprovante de inscrição dos exames, além de original ou cópia autenticada da certidão de nascimento (para os solteiros) ou de casamento.

Para emissão da carteira Seap, a ação está sendo feita mediante agendamento, pelo site do Detran-RJ (www.detran.rj.gov.br) e pelo Teleatendimento (21 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042). O mutirão ocorrerá em mais de 30 postos na capital e no interior, das 8h às 16h.