Segundo informações de amigos e parentes, o excesso de ciúmes do ex-noivo pode ter sido o principal motivo do crimeReprodução / Redes Sociais

Publicado 03/11/2021 22:53 | Atualizado 03/11/2021 22:59

Belford Roxo – A sargento da Aeronáutica, Ketlen de Melo Lira, de 23 anos, foi enterrada na tarde desta quarta-feira (03/11), após ter sido morta a tiros pelo ex-noivo, Jean Pierre, no último domingo (31/10), numa área de mata ,no bairro Nova Aurora, em Belford Roxo. Segundo a Polícia Militar, Jean-Pierre Marques assassinou Ketlen e depois tirou a própria vida.

Os corpos foram localizados, em Belford Roxo, após os familiares rastrearem o GPS da moto de Jean-Pierre. Ainda segundo os parentes, o excesso de ciúmes do ex-noivo pode ter sido o principal motivo do crime.

O velório aconteceu no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).