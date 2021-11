Belford Roxo

CAPSI Belford Roxo faz evento para homenagear as mães no Outubro Rosa

As mães dos pacientes tiveram a atenção voltada a elas com oficina de maquiagem, massagem, alongamento, manicure, cabeleireira, palestras com os profissionais de nutrição, que falaram sobre como a alimentação pode ajudar na prevenção do câncer

Publicado 31/10/2021 16:24 | Atualizado há 3 dias