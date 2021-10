Saulo Tinoco, entre o presidente da Inocentes de Belford Roxo, Reginaldo Gomes, e o secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes - Divulgação

Publicado 30/10/2021 13:14 | Atualizado 30/10/2021 13:33

Belford Roxo - “Em time que está ganhando não se mexe”, com essa frase, a presidência da GRES Inocentes de Belford Roxo, confirmou o contrato com os responsáveis pela parte técnica do desfile para o Carnaval de 2022: o diretor geral Saulo Tinoco, e os diretores gerais de Harmonia, Marcos Jansen e Mauricio Carim.

“Já estamos metendo a mão na massa, pois a programação está extensa. Dia 7 de novembro teremos nossa feijoada e no dia 4 de dezembro, o mini desfile das escolas da Série Ouro, no lançamento do CD. Para os dois eventos, é necessário planejamento e ensaios. Logo em seguida, iniciamos nosso ensaio de rua para 2022. Sabemos que o público sempre espera uma boa apresentação da Inocentes. Eu, Saulo e Carim, formamos uma equipe que busca o máximo de perfeição, nos nossos quesitos. Estamos felizes por permanecermos mais um ano em Belford Roxo, pois a administração e os componentes da escola têm um imenso carinho e respeito por nós”, disse Marcos Jansen.



Jansen e Carin, entre o presidente da Inocentes de Belford Roxo, Reginaldo Gomes, e o secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes Divulgação No último Carnaval, a agremiação de Belford Roxo, se apresentou na Avenida Marquês de Sapucaí, com os integrantes cantando e evoluindo com muita força, com isso gabaritou no quesito Harmonia, obtendo a nota máxima de todos os jurados.

O diretor geral de Carnaval, Saulo Tinoco, fez parte da direção de carnaval da Unidos de Viradouro, onde permaneceu de 93 à 2010. Em 2012 foi diretor de evolução da Mangueira, também trabalhou para a Liesa.

Em 2013, assumiu a direção geral de Harmonia da Azul, Vermelho e Branco da Baixada Fluminense, permanecendo até 2014. Sendo também campeão pela Unidos da Ilha do Marduque, no Carnaval de Uruguaiana, na fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Em 2015, transferiu-se para Renascer de Jacarepaguá, como diretor geral de Carnaval. No ano seguinte foi diretor de harmonia da União da Ilha do Governador. Em 2017, retornou a Inocentes, sendo promovido a diretor geral de carnaval. Em 2020 comandou com maestria o desfile em homenagem a jogadora de futebol Marta da Silva, levando a escola a conquistar o quarto lugar.

Carim é oriundo da Estácio de Sá e já atuou como apoio do carnavalesco Paulo Barros na organização das coreografias. Teve passagens pela Tradição, Mangueira, Viradouro, União da Ilha, Renascer de Jacarepaguá, Vila Isabel, Unidos da Tijuca e Beija Flor de Nilópolis.



A trajetória de Jansen, na folia, como harmonia começou na Vila Isabel. Em seguida, Estácio de Sá, Unidos da Tijuca, Viradouro, Mocidade Independente de Padre Miguel, Acadêmicos do Grande Rio, Mangueira, Renascer de Jacarepaguá, União da Ilha, Beija-Flor de Nilópolis.



No Carnaval de 2022, a Inocentes de Belford Roxo será a segunda escola da Série Ouro a passar pelo Sambódromo, no Sábado de Carnaval, com o enredo “A meia-noite dos tambores silenciosos", do carnavalesco Lucas Milato.