A presidente da Funbel, Clarice Castro, e o coordenador do curso, professor Antônio Adelmo, falam com entusiasmo da iniciativa - Divulgação

A presidente da Funbel, Clarice Castro, e o coordenador do curso, professor Antônio Adelmo, falam com entusiasmo da iniciativaDivulgação

Publicado 29/10/2021 17:11 | Atualizado 29/10/2021 17:14

Belford Roxo - A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) abre, na próxima quarta-feira (03/11), as inscrições para o Projeto Prepara Bel, que é um curso preparatório para concurso público. O objetivo é possibilitar um espaço de estudo gratuito e com profissionais qualificados para os moradores de Belford Roxo que não tenham condições financeiras de pagar por um curso. As vagas são limitadas e o horário de atendimento no dia 03/11, para as inscrições será de 15h às 20h, na própria Funbel, na Rua Adélia Sarruf, 39, Areia Branca).

Para se inscrever, é necessário ser maior de 18 anos e morador de Belford Roxo. Os documentos necessários são: RG, CPF, Comprovante de residência, certificado do Ensino Médio (ou declaração caso esteja cursando o último semestre), folha resumo do CadÚnico e Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Inserção mais equilibrada

A proposta do curso destina-se ao atendimento de três turmas, iniciais, de 30 alunos cada, em um total de 90 vagas. Todas as turmas serão em horário noturno para que aqueles que trabalham durante o dia possam se matricular e participar do Projeto. A data de início das aulas está prevista para a primeira quinzena do mês de novembro de 2021.

“Vamos dar acesso a conhecimentos que permitem uma inserção mais equilibrada ao mercado de trabalho da população de Belford Roxo, potencializando suas habilidades para prestar um concurso público” frisou a presidente da Funbel Clarice Santos, destacando que as matéria do curso são: português, matemática, redação e raciocínio lógico.

Devido ao fato de serem famílias de baixa renda, parte das vagas serão destinadas ao público atendido pela Secretaria de Assistência Social, Cidadania e da Mulher de Belford Roxo. Muitos estudantes, são oriundos da rede pública de ensino, que terminam o ensino médio e não tem condições financeiras de fazer uma preparação necessária. Estou muito feliz em coordenar este projeto”, comentou o Professor Antônio Adelmo.