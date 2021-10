O encontro aconteceu nesta quinta-feira (28/10) na Vila Olímpica de Belford Roxo - Divulgação

Publicado 28/10/2021 19:47 | Atualizado 28/10/2021 19:50

Belford Roxo - Esperançosos. É como se sentem os moradores de Belford Roxo com a chegada da empresa Águas do Rio, que será responsável pelos serviços de água e esgoto na cidade. A empresa reuniu mais de 100 líderes comunitários, nesta quinta-feira (28), na Vila Olímpica do município, para apresentar a concessão.

"A esperança que eu tenho é de ajudar a minha comunidade, pois temos uma deficiência de muitos anos com relação à água. Espero, de verdade, que a empresa traga melhorias para o bairro e que regularize a situação da água", contou o belforroxense Sandro Bezerra

Sandro Bezerra está esperançoso com a chegada da Águas do Rio Divulgação A concessionária dá o pontapé em suas operações a partir da semana que vem e mostra a que veio, com garra e força de vontade para realizar muitas melhorias, especialmente na Baixada. "Vamos construir uma nova história. E essa história vai passar necessariamente pelas lideranças comunitárias, que vivem o cotidiano e a realidade do local. A partir do dia primeiro de novembro, fazer a água chegar às torneiras vai ser uma missão da Águas do Rio", destaca o diretor Cleyson Jacomini, que preside a superintendência responsável pelas operações em Belford Roxo.

O encontro faz parte do Afluentes, programa da Águas do Rio que tem como intuito ouvir e dar voz às lideranças comunitárias, conhecendo suas carências e anseios, além de promover agilidade no atendimento e na solução dos problemas das comunidades. “A característica da empresa é procurar o líder comunitário porque sabe que ele é quem recebe as demandas do bairro, que representa a comunidade", finaliza o gerente de responsabilidade social da concessionária, Willian Carvalho.