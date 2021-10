Muitas peças de carros foram apreendidas no ferro velho em Belford Roxo - Reprodução / Pmerj

Publicado 28/10/2021 13:31 | Atualizado 28/10/2021 14:09

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) estouraram na manhã desta quinta-feira (28/10), um dos maiores depósitos de peças irregulares de carros (ferro-velho), na Comunidade Gogó da Ema, no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo. No local de desmanche, não havia presença de criminosos. Foram recuperados, além de muitas peças de veículos, dois caminhões, sendo que um deles, havia sido roubado. Confira abaixo o vídeo da apreensão:

Ação do #39BPM, com apoio do #3CPA, desarticulou a estrutura de uma das maiores quadrilhas de desmanches de veículos da #BaixadaFluminense. pic.twitter.com/cEjZXhAGyP — @pmerj (@PMERJ) October 28, 2021

Segundo os agentes, que atuaram com o apoio da 3ª Companhia de Patrulhamento Destacada (CPA), foram usados dados da Inteligência para desarticular, em três pontos da Comunidade Gogó da Ema, no bairro Bom Pastor, uma das maiores quadrilhas de desmanches da Baixada Fluminense.

Dois caminhões carregados de peças foram apreendidos no local, um deles havia sido roubado Reprodução / Pmerj A ocorrência foi registrada da 54ª DP (Belford Roxo).

