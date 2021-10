Após o intenso tiroteio, foram apreendidos dois fuzis e uma pistola Glock, além de um cinturão operacional - Divulgação / 39º BPM

Publicado 28/10/2021 18:47 | Atualizado 29/10/2021 00:37

Belford Roxo – Policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo), policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) e do Serviço Reservado da PM (P2), protagonizaram na tarde desta quinta-feira (28/10), uma perseguição a bandidos, que resultou numa intensa troca de tiros, na entrada da Comunidade do Rola Bosta, no bairro Piam, em Belford Roxo. A ação terminou com dois criminosos presos e um morto. O bandido que morreu foi o traficante Felipe Rodrigues da Silva, conhecido como “Lalá”', apontado como chefe do tráfico de drogas da comunidade da Palmeira, em Belford Roxo. Foram apreendidos dois fuzis e uma pistola Glock, além de um cinturão operacional. Um policial civil ficou ferido nas mãos.

Foram apreendidos dois fuzis e uma pistola Glock, além de um cinturão operacional Divulgação / 39º BPM O tiroteio foi tão grande que os tiros puderam ser ouvidos por moradores de bairros vizinhos. De acordo com os agentes, os criminosos estavam em dois carros, um HB20 preto e um outro prata, que conseguiu fugir. Ao se depararem com os policiais, iniciou-se a perseguição e a troca de tiros. Após o término do tiroteio, dois criminosos foram presos, com “Lalá” morrendo no local, dentro do veículo na esquina da Rua Toscana com Olavo Bilac.

Ação dos policiais no momento da prisão de um dos bandidos próximo ao carro preto Reprodução Um policial também foi baleado na mão. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Belford Roxo, e na sequência transferido para o Hospital Adão Pereira Nunes (Duque de Caxias). O agente passará por uma avaliação ainda nesta quinta-feira (28/10), para verificação da necessidade de cirurgia ou amputação de um dos dedos ferido.