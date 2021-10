Funcionários da UBS e pacientes participaram da palestra sobre o câncer de mama - Divulgação

Publicado 28/10/2021 19:29 | Atualizado 28/10/2021 19:35

Belford Roxo - A Unidade Básica de Saúde (UBS) Ismael de Castro Rocha, no bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo, promoveu, nesta quinta-feira (28/10), mais uma palestra sobre o Outubro Rosa. O encontro reuniu os pacientes da unidade para alertar sobre a prevenção do câncer de mama. Além das orientações, a UBS realizou a verificação de pressão arterial, glicose e liberou 20 vagas para realização da mamografia.

Para a auxiliar administrativo Leite Estefane Santos, 28 anos, moradora de Areia Branca, o autocuidado é fundamental. "Outubro Rosa é a conscientização sobre a doença, que é de suma importância a prevenção. Que possamos nos cuidar e nos amar”, declarou Leite, que acompanhou a explicação enquanto aguardava para ser atendida no posto de saúde.

Já para a assistente administrativo Mariane Silva, 25, que integrou a equipe de organização do evento, compartilhar o conhecimento é construir pontes para o futuro. “Eu me sinto informada, pois não é em todo lugar que nós temos a informação. É válido falar sobre o assunto porque muitas mulheres não sabem do risco que estão correndo, mas ao ouvir a palestra ela começa a se preocupar com a saúde”, afirmou Mariane.

O dia iniciou com o enfermeiro Alexsandro Alves apresentando os principais pontos de atenção no corpo feminino. “O grande tabu das mulheres é o medo de descobrir a doença e ser rejeitada pelo marido ou não ter a cura. Graças a Organização Mundial de Saúde as informações são vastas e ao descobrir precocemente, a sobrevida pode ser de 80% a 90%. A vida sexual dos jovens está se iniciando cedo, então é importante ter o cuidado. O câncer não é só uma questão familiar”, explica o Alexsandro.

Para diretor da UBS Ismael de Castro, João Vicente, as portas do posto de saúde estão abertas. “Conscientizar as mulheres para fazer o exame pode prevenir o câncer. Em um futuro próximo evitar um problema maior de saúde pública. Então, faça o exame. Em casa pode fazer o toque, observe o seu corpo e se sentir alguma coisa diferente procure o seu médico”, finaliza João.