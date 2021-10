O evento contou com a presença dos assistentes sociais da rede de saúde e acontece bimestralmente - Divulgação

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo realizou, nesta quarta-feira (27/10), o XXIV Fórum do Serviço Social com o tema: As mudanças do Benefício de Prestação Continuada na Previdência Social (BPC), ministrada pela assistente social Márcia do INSS.

O evento idealizado pela secretária executiva de Serviço Social, Adriana Ribeiro, contou com a presença dos assistentes sociais da rede de saúde e acontece bimestralmente para a atualização da rede e capacitação dos profissionais.