A partir de janeiro de 2022, os servidores da educação que antes recebiam pelo Banco Itaú, passarão a receber seus pagamentos pelo Banco do Brasil - Divulgação

Publicado 26/10/2021 20:11 | Atualizado 26/10/2021 20:14

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo informou nesta terça-feira (26/10, que, de acordo com uma resolução do Governo Federal, os salários dos servidores da Educação de todo o país devem ser depositados no Banco do Brasil, pois os recursos para o pagamento são oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). A partir de janeiro de 2022, todos os servidores da Secretaria de Educação de Belford Roxo receberão seus salários no Banco do Brasil.

A Secretaria Municipal de Educação está disponibilizando informações para o Banco do Brasil, que agiliza a abertura das contas dos servidores de Belford Roxo. O BB já está entrando em contato com os funcionários para informar da mudança, pois, a partir de janeiro de 2022.

A Prefeitura salienta que as contas dos servidores serão na modalidade salário, não incidindo assim nenhum tipo de tarifa bancária.