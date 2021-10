Corpo de Bombeiros foi acionado ao local e o trânsito na via no sentido São Paulo, na pista do canto, ficou interditado - Reprodução

Corpo de Bombeiros foi acionado ao local e o trânsito na via no sentido São Paulo, na pista do canto, ficou interditado Reprodução

Publicado 25/10/2021 17:13 | Atualizado 25/10/2021 17:18

Belford Roxo - Um ônibus da Viação Tinguá pegou fogo na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Belford Roxo, na tarde desta segunda-feira (25/10), em frente ao Supermercado Carrefour. O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local, e o trânsito na via no sentido São Paulo, ficou interditado até o controle das chamas.



A volume das chamas no ônibus chamou atenção de quem passava pela Via Dutra Reprodução Ainda não há informações da causa do incêndio e nem de feridos.