Giselle dos Santos matriculou os três filhos no projeto da Guarda Mirim - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 25/10/2021 17:39 | Atualizado 25/10/2021 17:45

Belford Roxo - O projeto Guarda Mirim de Belford Roxo está de volta. A solenidade de aula inaugural aconteceu na última sexta-feira (22/10), no polo Cederj, no bairro São Bernardo, e contou com a presença dos 180 alunos do quarto grupamento, além de autoridades dos municípios de Niterói e Rio de Janeiro. Em contraturno às aulas da rede escolar, os mais novos guardas mirins participarão de oficinas de Informática, hierarquia disciplinar, reforço escolar (pré-vestibular social), rotinas administrativas, ética e cidadania, educação ambiental, educação no trânsito, primeiros socorros, entre outras, durante seis meses. O espaço do polo foi cedido para as aulas em parceria com a Cecierj. Já passaram pelo projeto 1.250 alunos. As aulas começam nesta segunda-feira (25-10) e serão presenciais.

A deputada federal Daniela do Waguinho destacou a importância do projeto Guarda Mirim na formação dos jovens Rafael Barreto / PMBR A madrinha do projeto, a deputada federal Daniela do Waguinho (MDB) marcou presença no evento. Ela foi homenageada pela Guarda de Niterói. “Quando estava à frente da Assistência Social em 2017, recebi a visita do Thiago e Egídio cheios de ideias propondo o projeto. Abracei logo de cara. Fico muito feliz de poder proporcionar e contribuir com a educação de vocês, alunos”, destacou a deputada.

O curso será ministrado pelos instrutores Thiago Silva, Egídio Soares, Manoel Max da Costa, Tatiane de Aquino e Girlene Moura. “Essa parceria com o Cecierj para que as aulas aconteçam no polo Cederj é essencial para que os alunos tenham uma melhor estrutura na hora de aprender. As aulas acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h30 às 11h, e das 13h30 às 16h, no contraturno escolar”, explicou Thiago.

A parceria se estende à Secretaria de Educação uma vez que os alunos do curso devem estar matriculados na rede. “Ensinar é aprender. Estou muito feliz com essa parceria onde o objetivo é o desenvolvimento das crianças”, resumiu o secretário Denis Macedo. De acordo com a presidente da Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel), Clarice Santos, será feito um levantamento com os alunos do curso para que a documentação deles seja feita, além de proporcionar cursos técnicos.

Plantando responsabilidade

Denis Macedo, deputada Daniela do Waguinho e Brenda Carneiro na cerimônia da Guarda Mirim Rafael Barreto / PMBR A secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, ressaltou que é preciso plantar responsabilidade e capacitar esses jovens. “Conhecimento é vida. Convido a todos para fazerem parte das oficinas dos equipamentos para que juntos possamos fazer um grande trabalho em rede”, finalizou.

A diretora do polo Cederj, Deiseli Coutinho, destacou que o espaço é para utilização da população e está animada com o projeto no local. “Estaremos fazendo o melhor para os alunos e proporcionando um espaço agradável para o ensino”, disse ao lado do presidente da Fundação Cecierj, Rogério Pires. “Quando vemos projetos com crianças que estão sendo orientadas pelo poder público municipal, é muito bom. Eu lembro quando fui procurado para conversar sobre o projeto. Recebemos com muito entusiasmo a ideia, pois acreditamos que esse é o caminho. Parabéns pela iniciativa”, completou.

Essa é a segunda vez que os irmãos Mariana, 12 anos, Yasmin, 15 e Daniel dos Santos, 13 participam do projeto. “Estávamos muito ansiosos para voltar, pois além das aulas também nos divertimos. Tem uma interação. Acho que minha matéria favorita era ética”, disse Yasmin ao lado da mãe Gisele dos Santos, 33, do lar. “Acho o projeto maravilhoso pois ajuda nos estudos e complementa o que eles aprendem na escola. Eles estavam empolgados para começar”, resumiu.

Participaram também do evento o secretário de Mobilidade Urbana, Marcelo Machado, o vereador Mateus Igual a Você, o comandante da Guarda Municipal de Belford Roxo, Marcelo Ferraz, o comandante da ronda escolar da guarda municipal do Rio de Janeiro, Marcos Aurélio Bazem, e o comandante da guarda mirim de Niterói, Marcelo Coelho Xavier.