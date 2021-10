Neco Trindade cantará diversos sucessos da Música Popular Brasileira - Divulgação

Neco Trindade cantará diversos sucessos da Música Popular BrasileiraDivulgação

Publicado 26/10/2021 18:49 | Atualizado 26/10/2021 19:00

Belford Roxo - Os bons tempos da MPB (Música Popular Boa) estão de volta em Belford Roxo. Nesta quarta-feira (27/10), a partir das 19h, na Casa da Cultura, o cantor Neco Trindade é a principal atração do “Baile Relembrar!”, cujo repertório está recheado de clássicos nacionais como “As Rosas não Falam” (Cartola), “A Noite do meu Bem” (Dolores Duran), “A Flor e o Espinho” (Nelson cavaquinho/ Alcides Caminha e Guilherme de Brito) e “Tempos Modernos” (Lulu Santos). A entrada é franca e o evento seguirá todos os protocolos de saúde.

O secretário de Cultura, Bruno Nunes, destacou o talento de Neco Trindade e dos artistas que irão se apresentar Rafael Barreto / PMBR Neco Trindade destaca que o show será uma releitura de clássicos, com uma batida mais moderna, alegre e dançante. “Será um lindo passeio pelo o melhor da nossa música", promete o cantor. O evento contará com as participações dos cantores Vinicius Henrique, Seu Mathias, Vitor Afonso e Malu Freire, além da intervenção poética de Ramide Benerete.

O secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes, destacou toda a capacidade musical de Neco Trindade e frisou que quem for ao show sairá satisfeito e não se esquecerá do “Baile Relembrar!”. “Vamos relembrar os velhos tempos com música de qualidade. É uma boa oportunidade para relaxarmos e também para dançar. Quem comparecer ao show não irá se arrepender, pois o Neco Trindade e os demais artistas são talentosíssimos”, argumentou Bruno.