No total, o Governo Federal liberou a cidade mais de R$ 4,1 milhões para a obra e continuidade à estrutura de saneamento integradoDivulgação / MDR

Publicado 27/10/2021 00:38 | Atualizado 27/10/2021 00:38

Belford Roxo – O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) autorizou, nesta terça-feira (26/10), o repasse de R$ 1,4 milhão de reais para Belford Roxo, em recursos para investimentos em saneamento básico, no bairro Shangrilá. Este é o quarto repasse do MDR para o município desde agosto deste ano. No total, o Governo Federal liberou a cidade mais de R$ 4,1 milhões para a obra e continuidade à estrutura de saneamento integrado.

O secretário Nacional de Saneamento do MDR, Pedro Maranhão, destacou que investimentos como esses têm impacto positivo para a população. "A falta de acesso a serviços básicos, como tratamento de água e esgoto, coloca em risco a saúde da população. Além disso, a falta de saneamento também é um problema ambiental. E esta gestão tem se esforçado para mudar essa situação, dando continuidade à importantes obras do setor", afirmou.