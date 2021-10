Ricardo Sigolo comandará os jovens do Sub-17 no Cariocão - Divulgação

Publicado 27/10/2021 14:07 | Atualizado 27/10/2021 14:57

Belford Roxo – A equipe do Sociedade Esportiva Belford Roxo Sub-17 estreia nesta quinta-feira (28/10), às 15h, no Campeonato Estadual, no campo do Nova Cidade FC, em Nilópolis, contra o CAAC Brasil. Uma das novidades será a estreia do técnico Ricardo Sigolo, 45 anos, graduado treinador em 2017, pelo Instituto de Ciência do Futebol, que começou sua paixão pelo futebol ainda criança, na escola. Na adolescência participou de várias equipes de várzea, em Belford Roxo, se destacando na posição de lateral direito. Em 1999, foi convidado a assumir o cargo de diretor na Liga de Desportos de Belford Roxo.

Assim surgiu a oportunidade de trabalhar como treinador. Em seu currículo, títulos de campeão, troféus de melhor treinador, participações na Olímpiada da Baixada com dois vice-campeonatos, e também, em seleções disputando os Jogos Abertos do Interior. Em 2018, foi para o Projeto Família Futebol Clube, dois anos após assumiu a função de auxiliar técnico da categoria Profissional do Sociedade Esportiva Belford Roxo, disputando o Cariocão da Série C.

“O principal objetivo ao assumir o comando do Sub-17, é lutar para levar o nome de Belford Roxo, o mais alto possível. O time profissional deixou um legado de vitórias e incorporamos ao grupo, tudo de positivo que aconteceu em cada partida. O forte do meu trabalho em todas as equipes que atuei foi o diálogo com os jogadores, pois a palavra orienta e acerta. Sempre exijo o máximo para garantir consistência e padrão de jogo, mas para isso é necessário um trabalho técnico, físico e psicológico com a máxima informação sobre tudo que está sendo feito e receber o feedback para saber se todos estão se adequando ao método utilizado. O respeito à individualidade e aos princípios de cada um é fundamental para termos disciplina e harmonia no grupo. O presidente Reginaldo Gomes, me deu carta branca para que escolhesse os membros da comissão técnica e conto com profissionais gabaritados. Agora vamos para a nova etapa, que é mostrar o futebol da garotada”, disse o técnico Ricardo Sigolo.



Os jovens realizaram durante a semana treinos de condicionamento físico para aumentar a resistência e táticos com bola, para enfrentar o seu primeiro adversário, na rodada inicial do Cariocão Sub-17, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro.