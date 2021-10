Belford Roxo

Polícia Militar estoura grande ferro velho de desmanche de veículos em Belford Roxo

Ação dos agentes do 39º BPM aconteceu na manhã desta quinta-feira (28/10), na comunidade Gogó da Ema, no bairro Bom Pastor. No local, não foram realizadas prisões

Publicado 28/10/2021 13:31 | Atualizado há 5 horas