Wander Costa ao lado do secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo GomesDivulgação

Publicado 28/10/2021 12:19 | Atualizado 28/10/2021 12:21

Belford Roxo - O lutador Wanderson Costa (Wander Costa), que treina na Vila Olímpica de Belford Roxo, participou do Campeonato Brasileiro Sem Kimono de Jiu-jitsu Olímpico, no último final de semana, na Arena da Juventude em Deodoro, Rio de Janeiro e conquistou a medalha de bronze, na categoria Peso Médio Roxo.

“Fiquei muito emocionado com essa conquista, pois subir ao pódio em um Campeonato Brasileiro é uma sensação indescritível, significa ser um dos melhores lutadores do país. Me dediquei ao máximo e contei com a ajuda do meu treinador, que sempre me incentivou para que eu nunca desistisse dos meus sonhos, apesar das dificuldades. Agora é me preparar para novos desafios, porque sei que tenho que ir muito mais além”, disse Wanderson Costa.

O lutador tornou-se um colecionador de medalhas no mês de setembro, trouxe a medalha de prata, também na categoria Peso Médio, na competição, "XVII Open Jacarepaguá de Jiu-jitsu", uma das mais tradicionais do Estado do Rio de Janeiro, realizada anualmente na Zona Oeste.

“É muito gratificante para nós, quando um jovem belforroxense sai de uma competição de nível nacional vitorioso, é o nome de Belford Roxo divulgado, mostrando que temos valores. O governo Waguinho, vem procurando criar condições para o bom desenvolvimento do esporte no município. Dezenas de praças foram construídas e reformadas em vários bairros, com quadras poliesportivas, aparelhos de ginasticas e etc., atraindo a população para práticas esportivas e ajudando a melhorar a qualidade de vida. Parabéns Wanderson, os portões da Vila estarão sempre abertos para jovens talentosos iguais a você, sabemos que mais vitórias virão, pois nascestes para ser um campeão no ringue e na vida”, declarou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes.

O treinador de Wander é o guarda municipal de Belford Roxo e faixa preta, Alex Oliveira, que faz um trabalho voluntário, na Vila Olímpica, reunindo dezenas de jovens da comunidade e assim, transformando crianças e adolescentes em atletas.