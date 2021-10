Moradores de Santa Amélia conheceram diversos lugares históricos do município, como a Fazenda do Brejo - Gilberto Rocha/PMBR

Publicado 28/10/2021 19:22 | Atualizado 28/10/2021 19:22

Belford Roxo - Belford Roxo tem história para contar. O projeto “Conhecendo uma Nova Bel” realizou nesta quinta-feira (28/10), um passeio turístico na Fazenda Boa Esperança e em outras locais históricos do município. O evento, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, contou com a participação de 46 pessoas da Associação de Moradores de Santa Amélia que, além da Fazenda Boa Esperança, conheceram ainda a Fazenda do Brejo, a Igreja Belford Roxo e a Bayer.

A manicure Lucia Gonçalves, 38 anos, moradora de Recantus, esteve pela primeira vez no passeio. “Não conhecia alguns pontos, principalmente a Fazenda do Brejo e a Igreja do município", declarou Lucia. Ter referência na família é importante na construção de uma história. Esse foi o caso da dona de casa Carla Regina, 47, que mora em Santa Maria e tem recordações positivas. “Eu não conhecia os pontos e lembro da Igreja antes da reforma. Meu filho tinha seis meses na época, agora ele está com 29 anos. Meu sogro também sempre falava do Museu de Arqueologia Mabhin”, comentou Carla.

O secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes (E) destacou a importância do passeio Gilberto Rocha/PMBR Para a empreendedora Angélica Barreto, 38, a oportunidade de conhecer a história do município é importante. “É muito enriquecedor, assim eu consigo levar os meus filhos para conhecer esse local, além de participar do projeto que é muito bom”, resumiu Angélica.

Valorização da cultura e da história

“Eu fico muito feliz com a iniciativa do prefeito Waguinho. Acabamos de conhecer o forno onde eram feitas as telhas, porque esse material era feito nas coxas dos escravos, tem o pelourinho também, onde os escravos levavam as chibatadas. É importante se empoderar desse tipo de informação para defender o nosso município”, finaliza o secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes.

O Projeto “Sabedoria Mora Aqui”, em parceria com a Subsecretaria de Turismo, proporciona esse passeio para que os moradores possam conhecer a cidade. “É uma iniciativa do nosso prefeito Waguinho de fomentar o turismo cultural na cidade. Algumas pessoas nunca vivenciaram isso. É uma peça importante, valorizar a cultura e a história”, explica o subsecretário de Turismo, Alan Lessa.