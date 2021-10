A Avenida dos Confrades recebeu nova camada de asfalto, melhorando assim a mobilidade do bairro Prata - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 29/10/2021 17:20

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo realizou, nesta sexta-feira (29/10), o recapeamento do asfalto na Avenida dos Confrades, uma das principais do bairro da Prata. A manutenção foi realizada pela Secretaria de Conservação com o objetivo de promover melhorias na mobilidade urbana do município. Além de favorecer a qualidade de vida dos moradores da localidade.

O comerciante Amós Santana, 63 anos, mora no bairro desde 1999 e acompanhou as melhorias realizadas pela prefeitura. “Era tudo alagado, não tinha nada que pudesse agradar o morador. O prefeito Waguinho mudou esse lugar, agora as pessoas podem ter acesso ao comércio também. Eu chamo esse lugar de Copacabana da Prata. Como comerciante tenho só gratidão”, declara Amós.