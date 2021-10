Os policiais militares levaram para a delegacia criminosos armados, que estariam invadindo a comunidade da Palmeira. Questionados pela equipe da 54ª DP, os traficantes reconheceram o transportador - Divulgação / Polícia Civil-RJ

Publicado 30/10/2021 12:41 | Atualizado 30/10/2021 12:51

Belford Roxo - Policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam em flagrante, na tarde desta sexta-feira (29/10), o homem apontado como transportador das principais lideranças do tráfico das comunidades do Castelar e da Palmeira, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A prisão ocorreu em continuidade à ação, em conjunto com policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), que terminou com um criminoso morto e outros dois presos, que saíam de uma reunião da facção criminosa no Castelar, na quinta-feira (28/10)

Os agentes procuravam o dono do veículo usado pelos traficantes e chegaram até o transportador. Ele informou inicialmente que teve o seu carro roubado no dia anterior ao fato, mas que não havia efetuado o devido registro de ocorrência. Segundo ele, o autor do roubo havia dito que devolveria o veículo.

Perguntado sobre seu celular, ele afirmou que teria esquecido em casa. Com as informações, os agentes passaram a realizar diligencias no intuito de descobrir seu real envolvimento com os traficantes do Castelar.

Na tarde de sexta-feira (29/10), policiais militares levaram para a delegacia criminosos armados, que estariam invadindo a comunidade da Palmeira. Questionados pela equipe da 54ª DP, os traficantes reconheceram o transportador, confirmando a função que ele exercia.