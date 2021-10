Belford Roxo

Funbel abre inscrições para curso preparatório direcionado para concursos públicos em Belford Roxo

As vagas são limitadas e o horário de atendimento no dia 03/11, para as inscrições será de 15h às 20h, na própria Funbel

Publicado 29/10/2021 17:11 | Atualizado há 5 horas