Os jovens do SE Belford Roxo estão na terceira colocação do Estadual - Alan Kardec

Os jovens do SE Belford Roxo estão na terceira colocação do EstadualAlan Kardec

Publicado 03/11/2021 14:46 | Atualizado 03/11/2021 14:49

Belford Roxo - Os jovens do Sociedade Esportiva Belford Roxo Sub-17 entram em campo, nesta quinta-feira (04/11), às 15h, contra o Paduano, no Estádio Waldo Carneiro, no bairro São José, em Santo Antônio de Pádua, pelo Campeonato Estadual. Os belforroxenses estão na terceira colocação da competição, com quatro pontos. No último domingo (31/10), o tricolor da Baixada Fluminense venceu o União Central FC, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, em Belford Roxo, por 1 a 0, com gol de Chaveirinho.

“Esta será nossa terceira partida do campeonato e por ser em outra região do Rio de Janeiro, levaremos mais de quatro horas de viagem, por isso é necessário preparar uma logística, que não sacrifique os nossos atletas. Esta semana montamos um planejamento para realização de exercícios físicos e táticos para que o rendimento de cada um se mantenha, e possamos realizar um bom jogo”, disse o gerente de Futebol do Sub-17, Marcos Leandro.