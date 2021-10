Tatiane Ervite destacou a importância de se ter atenção e cuidado contra o câncer de mama - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 30/10/2021 13:38 | Atualizado 30/10/2021 13:45

Belford Roxo - Ainda em alusão ao Outubro Rosa, a Policlínica Antonino Gomes de Oliveira, que fica no bairro Santa Maria, realizou nesta sexta-feira (29/10), o evento Saúde Rosa. As mulheres tiveram atenção especial com palestras informativas, acupuntura, agendamento para preventivo e mamografia, aferição de pressão arterial, glicose e muito mais. A ação também contou com uma tenda dos testes rápidos e vacinação contra o coronavírus, que já acontece todos os dias na unidade.

Othon Lopes Tavares acompanhou todo o tratamento da esposa Mirian da Silva, que está curada Rafael Barreto / PMBR Para a administradora da unidade, Nayra Lima, foi um prazer realizar o evento para as mulheres. “Recebemos todo o suporte do prefeito Waguinho, dos deputados Daniela do Waguinho (federal) e Márcio Canella (estadual), assim como do secretário de Saúde, Christian Vieira. A cor rosa é só para trazer mais significado ao mês, pois a conscientização e prevenção é o ano todo. É sempre bom lembrar que o diagnóstico não é sinônimo de morte e sim um alerta para que a mulher se trate o quanto antes”, explicou Nayra.

Apoio do marido

Para palestrar e contar sobre suas histórias, o casal Mirian da Silva Vilela, 53 anos, e Othon Lopes Tavares, 56, deram uma aula de superação. Diagnosticada há dois anos, Mirian descobriu o câncer em casa fazendo o autoexame. “Senti os nódulos e depois de um tempo começou a sangrar. Corremos atrás de atendimento e consegui sobreviver. Das 17 mulheres que operaram comigo, eu fui a única sobrevivente. Hoje estou curada e devo muito a rede de apoio que tive do meu marido e dos meus filhos. Não se deve deixar o câncer dominar. Lute contra ele”, ressaltou Miriam que deixou essa mensagem para as pessoas que estão em tratamento.

A UPA do bairro Bom Pastor encerrou o Outubro Rosa com uma série de atividades Rafael Barreto / PMBR O marido Othon ficou o tempo todo ao lado de Mirian. “Quando estávamos no INCA, a doutora ficou preocupada, pois a maioria dos companheiros abandonam as mulheres que descobrem o câncer. Fiquei e lutei com ela, afinal, mais importantes do que os seios é a vida da minha esposa”, disse. Othon também elogiou a iniciativa da prefeitura com as ações do Outubro Rosa. “Não esperava menos da atual gestão. Esse acolhimento, informação e troca de experiências só vai fazer com que elas cresçam e se fortaleçam mais e mais.

UPA do Bom Pastor faz palestras informativas

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bom Pastor realizou nesta sexta-feira (29/10), o encerramento das ações do Outubro Rosa. Aconteceram palestras informativas sobre a prevenção do câncer de mama e colo de útero com a enfermeira Simplícia Silva, que mostrou como se faz o autoexame e a coordenadora de enfermagem da unidade, Helene Andrade. Além disso, a equipe médica estava com uma mesa para testagem rápida de sífilis, hepatite B e C e COVID-19. Foram distribuídos preservativos femininos e máscaras. O diretor da unidade Jonas Mello participou do evento.