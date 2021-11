Ronan Júlio de Morais aproveitou a oportunidade e tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 03/11/2021 16:42 | Atualizado 03/11/2021 16:44

Belford Roxo - Para avançar ainda mais na Campanha de Vacinação contra a Covid-19, a Secretaria de Saúde de Belford Roxo começou a disponibilizar as 1ª e 2ª doses, das 18h às 20h, através do projeto Vacinação na Estação. A ação fica de segunda a sexta-feira com uma tenda próxima à estação de trem do ramal Belford Roxo, no Centro, aplicando a vacina em pessoas com 12 anos ou mais. A vacinação continua normalmente na cidade nos horários das 8h até às 17h como também a dose de reforço para esta quinta-feira (04/11), é para pessoas com 71 anos, sexta-feira (05/11), para 70 anos e sábado (06/11), repescagem para acima de 70 anos.

A vacinação à noite na estação atraiu um bom público, pois muitas pessoas não conseguem tempo durante o dia Rafael Barreto / PMBR A Secretaria de Saúde está empenhada com diversas ações para que a cidade imunize o maior número de pessoas em pouco tempo. De acordo com o secretário Christian Vieira, a vacinação, que acontece de segunda a sábado em todos os postos de saúde, é uma das armas para a prevenção. “Além disso, realizamos testes rápidos durante a semana. Contamos também com os mutirões de vacinação e agora esse novo projeto. A ação facilita a população a ter acesso às doses. O prefeito Waguinho sempre preocupado com a saúde, investiu desde cedo na prevenção”, destacou Christian.

O padeiro, Ronan Júlio de Morais, 43 anos, estava passando pela estação para buscar sua esposa quando viu a movimentação e a tenda das ações de combate à Covid-19. “Aproveitei para tomar a primeira dose da vacina, pois ainda não havia me imunizado. Tive covid e risco de trombose, mas graças a essa ação irei conseguir completar meu ciclo vacinal. A prefeitura está de parabéns em realizar o projeto em um local movimentado e na hora do rush, pois muitas pessoas não conseguem receber suas doses em horário comercial. Agora quem quiser pode se vacinar e fazer sua parte”, disse Ronan.