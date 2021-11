Natália Lage será a rainha da Bateria da Inocentes de Belford Roxo no Carnaval 2022 - Divulgação

Natália Lage será a rainha da Bateria da Inocentes de Belford Roxo no Carnaval 2022Divulgação

Publicado 04/11/2021 14:20 | Atualizado 04/11/2021 14:25

Belford Roxo - A belíssima empresária e digital influencer belforroxense, Natália Lage receberá oficialmente neste domingo (07/11), a partir das 14h, a coroa de rainha de bateria da Escola de Samba Inocentes de Belford Roxo, para o Carnaval 2022. O evento na quadra da agremiação, no bairro Parque São Vicente, será regado com uma deliciosa feijoada, grupo de pagode, samba no pé e a participação de artistas, personalidades do Mundo do Samba e convidados especiais.

A festa contará com o lançamento do enredo "A meia-noite dos tambores silenciosos'' (Baseado no encontro de Nações de Maracatu, que acontece em Recife, Pernambuco, a meia-noite de Segunda-Feira de Carnaval). E também, serão apresentadas as novas contratações: o carnavalesco Lucas Milato, o mestre de Bateria Juninho e os intérpretes Luizinho Andanças e Silas Leleu, que farão parte do trio de vozes da escola, que comandarão o carro de som, com Tem Tem Sampaio.



Marquinhos Sensação e seu vasto repertório de sucessos estará na quadra da Inocentes de Belford Roxo Divulgação

"Tem horas que não acredito com tudo de maravilhoso que está acontecendo em minha vida. O carinho, o zelo e o respeito que tenho recebido dos ritmistas da Cadência da Baixada é algo fantástico. Estou ansiosa com a minha coroação, que será um momento de plena felicidade, pois sou nascida e criada em Belford Roxo e sei que estarei representando todas as mulheres da cidade. Agradeço a família Gomes pelo convite e a toda comunidade pelas palavras carinhosas que tenho recebido. Quero convidar a todos que gostam da Inocentes e em especial aos amigos da imprensa para participarem da nossa festa "- disse Natália Lage.

O evento contará com o show de Marquinhos Sensação, e seus repertório de grandes sucessos: Coral de anjos, Preciso desse mel, Pedaços e Quando o sol nascer, entre outros. A tradicional Escola de Samba Império Serrano, fará uma participação especial.



No palco também, estarão o cantor Jarbinha, e em seguida, o elenco da Escola de Belford Roxo com cantores, bateria, comissão de frente, rainha, musas, passistas, destaques, casais de mestres-salas e portas-bandeiras, baianas e velha-guarda, ao som do samba-enredo de 2022.



Esta será a primeira grande festa após a liberação da quadra, mas seguirá todos os protocolos sanitários contra a Covid 19. A mesma tem como objetivo promover o reencontro de todos os componentes da agremiação, mostrando que estão mais unidos e mais fortes para buscar o título no ano que vem.



Componentes devidamente identificados ou quem apresentar a matéria do Jornal O Dia Online, terá entrada grátis.



Preços antecipados



* 1º Lote pista - R$10

* 2ª Lote pista - R$15



* Mesa para 4 pessoas - R$120 - com direito a feijoada



* Camarote para 10 pessoas - R$300 – sem direito a feijoada



* O preço do prato de feijoada não sofrerá alteração: R$20,00



Vendas pelos telefones: 98214-8969 e 96498-3794

A quadra da Inocentes de Belford Roxo fica localizado na Avenida Boulevard, 1741, no bairro Parque São Vicente, em Belford Roxo.