Belford Roxo

Inocentes de Belford Roxo coroará rainha de bateria Natália Lage ao som de Marquinhos Sensação

O evento na quadra da agremiação, neste domingo (07/11), será regado com uma deliciosa feijoada, grupo de pagode, samba no pé e a participação de artistas, personalidades do Mundo do Samba e convidados especiais

Publicado 04/11/2021 14:20 | Atualizado há 10 horas