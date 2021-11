Belford Roxo

Detran de Belford Roxo terá 46º mutirão de serviços de habilitação no sábado (06/11)

No Posto do Shopping Carrefour, no Centro, poderão ser emitidas primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva

Publicado 05/11/2021 14:10 | Atualizado há 10 horas