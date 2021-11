O secretário Marcelo Machado destacou que curso serviu para capacitar os novos orientadores de trânsito - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 05/11/2021 16:45 | Atualizado 05/11/2021 16:51

Belford Roxo - A Secretaria de Mobilidade Urbana de Belford Roxo realizou nesta sexta-feira (05/11), o encerramento da capacitação dos novos orientadores de trânsito, que irão atuar nas ruas nos próximos dias. O curso teve a duração de três dias para seis alunos na sede da própria Secretaria. Além da parte teórica, os novos profissionais receberam conteúdo de uma maneira bem didática e lúdica com dinâmicas e simulações de conversação.

O secretário de Mobilidade Urbana, Marcelo Machado, acompanhou a capacitação e deu as boas-vindas aos novos profissionais. “O prefeito Waguinho está sempre atento às demandas da cidade. E como está adquirindo novas viaturas, viu a necessidade de contratar novos agentes. Esse curso foi para qualificá-los a auxiliar o trânsito. Iremos providenciar novos uniformes para que comecem o quanto antes”, explicou o secretário.

A agente Edilene Andrade instruiu os novos orientadores com diversos temas Rafael Barreto / PMBR

De acordo com a agente de trânsito Edilene Andrade, que ministrou a capacitação, o curso foi elaborado de modo que os novos orientadores pudessem compreender a importância da função que vão exercer. “Abordamos tópicos da legislação do trânsito, especificações do cargo e outros assuntos. Isso tudo alinhada à dedicação e empenho dos novos profissionais vão contribuir para o município com a segurança do pedestre e fluidez do trânsito”, garantiu Andrade.

Em seu segundo emprego, Pablo Matheus da Conceição, 20 anos, achou o curso muito proveitoso. “É uma nova experiência, pois pude aprender um pouco mais sobre educação no trânsito, que já tinha visto até na autoescola. Isso tudo vai ajudar em um bom trabalho no trânsito em nosso município. Estamos aqui para ajudar e principalmente com o projeto Travessia Segura, onde a prioridade é o pedestre”, disse Pablo ao lado do colega de profissão Igor Neres, 22.