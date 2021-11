Natália Lage estará à frente da Bateria da Inocentes de Belford Roxo no Carnaval 2022 - DIvulgação

Natália Lage estará à frente da Bateria da Inocentes de Belford Roxo no Carnaval 2022DIvulgação

Publicado 08/11/2021 17:49 | Atualizado 08/11/2021 17:52

Belford Roxo - “Estou emocionada com tudo que está acontecendo nesta noite. Quero agradecer ao presidente Reginaldo Gomes e a primeira dama Daniele Moura pelo convite e a todo carinho que estou recebendo dessa comunidade maravilhosa. Nasci, me criei e constituí família em Belford Roxo. É um orgulho ser coroada como rainha de bateria da agremiação da minha cidade. Estou de corpo e alma para levar nossa escola para o Grupo Especial”, disse ao ser coroada, neste domingo (07/11), rainha de Bateria da Inocentes de Belford Roxo, Natália Lage.



A festança começou no início da tarde com feijoada, ao som do grupo de pagode e música eletrônica, em seguida, foram apresentados os novos artistas contratados para 2022. O carnavalesco Lucas Milato, os intérpretes Luizinho Andanças e Silas Leleu, os coordenadores da Ala de Passistas Luciene Santinha e Yago Sensação e o mestre de Bateria Juninho.





Natália Lage se inspirou em uma das cenas do filme Cruella, de Craig Gillespie, para a coroação Divulgação



A primeira dama da Inocentes, Daniele Moura foi a responsável pela coroação. Markinho Lage, colocou a faixa e, Bruno Tete, representando a Liga RJ, entregou o buquê de rosas vermelhas. Empossada foi ocupar seu lugar à frente dos ritmistas, participando do show de lançamento do hino de 2022, com os componentes da Azul, vermelho e branco.



A Escola de Samba Império Serrano fez uma participação especial com a sua bateria Sinfônica do Samba, comandada pelo mestre Vitinho, passistas e casal de mestre-sala e porta-bandeira.



Ao som de uma batida afro, bailarinos coreografados por Cinthia Trovão, entraram em cortejo. Eis que a estrela da noite surge no alto de uma escada, usando um capuz branco, que é retirado, quando fogos artificiais acendem e o locutor anuncia a nova rainha, levando o público ao delírio. Ao descer, Natália foi gingando em direção a mestre Juninho que a conduziu para o palco principal."Consegui surpreender a todos, quando fiz minha entrada de capuz, me inspirei em uma das cenas do filme Cruella, de Craig Gillespie, quando a protagonista entra na festa, também de capuz e com um efeito magnífico de fogo o mesmo se desfaz e mostra o vestido. Quando tirei o capuz e mostrei-me por inteira senti algo inexplicável, algo semelhante ao nascimento de um filho. Eram muitos sorrisos e aplausos, tive vontade de chorar. Agradeci a Deus por tudo", falou a rainha.

O cantor Marquinhos Sensação, fechou com chave de ouro a grande festa, embalando o público com os seus sucessos.



No carnaval de 2022, a Inocentes de Belford Roxo, levará para a Marquês de Sapucaí o enredo: "A meia-noite dos tambores silenciosos", de autoria do carnavalesco Lucas Milato.



A Caçulinha da Baixada será a segunda agremiação a desfilar no Sábado de Carnaval, no dia 25 de fevereiro.