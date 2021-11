O prefeito Waguinho e Daniela do Waguinho percorreram os estandes da ação social e conversaram com as pessoas - Rafael Barreto / PMBR

O prefeito Waguinho e Daniela do Waguinho percorreram os estandes da ação social e conversaram com as pessoasRafael Barreto / PMBR

Publicado 08/11/2021 21:33 | Atualizado 08/11/2021 21:37

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo realizou, no sábado (06/11), mais uma edição do projeto “Cidadania em Ação”, que levou para o bairro de São Leopoldo uma variedade de serviços gratuitos. A ação é uma parceria da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Mulher com a Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel). A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e a Secretaria de Cultura também participaram do evento. Foram feitos 1.089 atendimentos.

A ação social ofereceu diversos serviços a moradores do bairro São Leopoldo e adjacências Rafael Barreto / PMBR Quem passou pela ação pôde fazer o exame de vista, solicitar isenções cartoriais, e solicitar cartão do SUS, passe interestadual, registro ou atualização no Cadastro Único, Bolsa Família entre outros. Para a moradora do bairro Recantus (Babi), Aline Pereira, 30 anos, a presença dos órgão públicos em um único lugar facilita o acesso às informações. “Hoje estamos resolvendo tudo. Assim não precisa gastar dinheiro de passagem. Vale a pena porque a minha irmã mora bem próximo também”, declarou Aline.

No caso da autônoma Rayane Caroline, 26, a lista de pedidos foi maior. “Eu busquei o recadastramento do Bolsa Família. A minha filha tirou identidade e CPF. Esses serviços beneficiaram os meus filhos, pois não tenho renda fixa. Agradeço muito ao prefeito Waguinho por colocar essa ação social na comunidade”, revelou Rayane. A dona de casa Rayssa Resende, 22, pretende se casar e aproveitou para solicitar a isenção para a certidão. “É interessante ter esses benefícios mais próximos porque é difícil ter a oportunidade por perto de casa”, concluiu Rayssa. No caso da vendedora Luciene Bezerra, 39, que mora em São Vicente, o atendimento é primordial. “A população precisa. Aqui temos tudo”, frisou Luciene, que estava acompanhada do filho Kalebe Bezerra, 7, que tirou o CPF.

Parceria de diversos órgãos

O prefeito Waguinho (PSL) chegou ao evento de manhã e visitou cada espaço da ação. Ele realizou o teste rápido para Covid-19 com a esposa, a deputada federal Daniela do Waguinho (MDB). Ambos receberam o resultado negativo. “A principal marca do nosso governo é a sensibilidade humana, que nos leva a cuidar das pessoas e das famílias da nossa cidade. Essas ações começaram em 2017 nos bairros e nas comunidades quando a deputada Daniela do Waguinho era secretária de Assistência Social e Cidadania”, arrematou Waguinho.

Aline Pereira e a filha Fabrícya Pereira aprovaram a ação social e tiraram documentos Rafael Barreto / PMBR A secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, destacou a parceria de diversos órgãos da Prefeitura no evento. “Hoje retomamos a Ação Cidadania com tudo no bairro e São Leopoldo levando todos os serviços da rede assistencial do município. Estamos com a Estação Mulher que é um projeto da secretaria em parceria com a Clínica da Mulher e o Hospital Fluminense para levar saúde à população”, resumiu Brenda.

A deputada federal Daniela do Waguinho acompanhou a criação do programa e demonstrou todo apoio aos setores para que o projeto continue. “É muito prazeroso ver que o trabalho continua. Parabenizo todas as assistentes sociais e as demais Secretarias porque esse trabalho é fundamental e precisamos fortalecer cada vez mais o oferecimento desses serviços à população. Irei ajudar no que for preciso. Essa é a nossa missão, levar a dignidade às pessoas”, informou Daniela.

Ser uma organização que vai ao encontro dos moradores pode melhorar os resultados. “O mais importante é atender as famílias, e oferecer as assistências por meio das Secretarias. Temos que trabalhar muito para identificar as crianças e diminuir os casos de desaparecimento”, destacou a presidente da Funbel, Clarice Santos, ao lado da secretária especial de Atendimento à Saúde da Mulher, Priscila Musser.