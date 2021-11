O secretário Bruno Nunes (E) destacou a importância do concurso, que valorizará a cultura negra - Rafael Barreto / PMBR

O secretário Bruno Nunes (E) destacou a importância do concurso, que valorizará a cultura negraRafael Barreto / PMBR

Publicado 10/11/2021 14:59 | Atualizado 10/11/2021 15:00

Belford Roxo - Em comemoração ao mês da Consciência Negra, a Secretaria de Cultura de Belford Roxo irá realizar o 1º concurso “BELos da Cor”. As inscrições, que poderão ser feitas na Casa da Cultura, de 9h às 16h, começam nesta quinta-feira (11/11) e terminam no dia 19 de novembro. A final será 11 de dezembro.

O secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes, frisou que o concurso é inédito no município e visa valorizar e dar visibilidade à cultuar negra. “Ao longo dos anos, os negros sofreram com a escravidão e outros males. O mais assustador de tudo é que, em pleno século XXI, temos que conviver com manifestações racistas. Todos somos iguais e devemos ter os mesmos direitos. Esse discurso de ódio contra os negros e outras minorias precisa ser banido da sociedade”, salientou o secretário, destacando que a produção do concurso é do professor Walter Ribeiro.

O concurso BELos da Cor só aceitará inscrições de pessoas negras. O certame está dividido nas seguintes categorias: Baby (4 a 6 anos), Mini (7 a 9 anos), Mirim (10 a 13 anos), Teen (14 a 17 anos), Adultos (18 a 30 anos) e Maturidade (acima de 55 anos). Todos os inscritos para o BELos da cor ganharão um curso de modelo (cujas aulas serão aos sábados), faixas, coroas e medalhas.

A Casa da Cultura fica na Avenida Bob Kennedy, s/n, bairro Nova Piam.