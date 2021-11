A Prefeitura asfaltou três ruas no bairro Prata. As obras fazem parte do projeto "Seu Bairro de cara Nova" - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 09/11/2021 19:31 | Atualizado 09/11/2021 19:35

Belford Roxo - As obras não param na cidade de Belford Roxo. As Secretarias de Conservação e de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios estão empenhadas com os serviços de infraestrutura pelos bairros. Dessa vez, as ruas Virgínia Souza, Terezinha Braga e Salazar receberam, nesta terça-feira (09/11), asfalto na região da Prata. As obras fazem parte do projeto “Seu Bairro de Cara Nova” que está beneficiando todo o município com obras de saneamento básico, concretagem, pavimentação, calçamento, entre outras.

José dos Santos, com o neto Rian Seixas, comemorou o asfaltamento da Rua Salazar Rafael Barreto / PMBR

Morador há 22 anos da rua Salazar, José dos Santos, 55 anos, explicou que entraram vários governos e nada fizeram na região além de um paliativo. “O prefeito Waguinho foi o que mais trabalhou pela cidade e deu fim à poeira e lama que vivíamos. Nada mais de andar com saco plástico nos pés. Agora a obra vai valorizar o bairro, os imóveis e a qualidade de vida dos moradores. Nos sentimos valorizados e meu neto já pode brincar na rua sem sujeiras, buracos e lama”, disse ao lado do seu neto Rian Seixas, 7.