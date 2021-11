Barça Japeri com o troféu de campeão do Brasileirão da Baixada - Divulgação

Barça Japeri com o troféu de campeão do Brasileirão da BaixadaDivulgação

Publicado 11/11/2021 00:33 | Atualizado 11/11/2021 00:34

Belford Roxo - O Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, em Belford Roxo, vai explodir na manhã do próximo domingo (14/11), com o início a Copa dos Campeões, organizada pela Associação de Clubes de Futebol de Belford Roxo (ACFBR), que reunirá os principais campeões do futebol amador da Baixada Fluminense. Com a participação do bicampeão do Brasileirão da Baixada, Barça Japeri, do Campeão da Champions de Duque de Caxias, Apolo XI, do Campeão da Libertadores da Baixada e o Campeão Itaguaiense, Esporte Clube Bola Preta. As equipes se enfrentarão nos dias 14, 21 e 28 de novembro.

“Estamos esperando mais de 2 mil pessoas no estádio prestigiando esse evento esportivo, que receberá amantes do futebol de vários municípios da nossa Baixada. É um espetáculo grandioso, pois reunirá as melhores equipes, com atletas de alto rendimento e torcidas numerosas, que alegram as partidas. Em uma competição que cada um procurará mostrar o seu melhor futebol em campo. Nos organizamos para oferecer uma excelente estrutura e total segurança e conforto para todos. A estrutura do Estádio Nélio Gomes, fornecida pelo presidente do Sociedade Esportiva Belford Roxo, Reginaldo Gomes é perfeita”, disse o presidente da Associação de Clubes de Futebol de Belford Roxo, Jackson Macedo.

Nesta quarta-feira (10/11), foi feito o sorteio dos jogos que acontecerão nos dias 14/11 e 21/11: as 9h45, o Apolo XI enfrentará o Boca Juniors, e as 11h45, o Barça Japeri jogará com o Bola Preta.

A final será no dia 28 com os dois times que obtiverem mais pontos nas duas partidas anteriores.

O Estádio Nélio Gomes fica localizado na Rua Umbelina Barcelos, 109, bairro Hinterlândia, em Belford Roxo. A entrada é gratuita.