As dependência do abrigo estão prontas para oferecer conforto às crianças e aso adolescentesRafael Barreto / PMBR

Publicado 11/11/2021 19:33 | Atualizado 11/11/2021 19:40

Brenda Carneiro visitou o abrigo e enfatizou a importância da instituição para o município Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - A secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher de Belford Roxo, Brenda Carneiro, fez uma visita técnica à primeira instituição de acolhimento para crianças e adolescentes municipal – Lar da Esperança. O local tem capacidade para 20 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses com quatro dormitórios e um berçário, sala de bem-estar com televisão, refeitório, sala de convivência, área para jogos, salas da equipe técnica e da coordenação, lavanderia e, futuramente, uma horta com uma pequena área de lazer.De acordo com Brenda Carneiro, as crianças já acolhidas em Belford Roxo irão para o novo equipamento institucional. “Elas terão assessoramento técnico, uma equipe da assistência social, psicólogo e outros profissionais. Tudo para o desenvolvimento e qualidade de vida. Nossa proposta é que elas se sintam em casa. Isso se dá a uma parceria incansável da gestão do prefeito Waguinho, da deputada federal Daniela do Waguinho, do deputado estadual Márcio Canella e secretários. Foi uma força- tarefa para trazer essa instituição para o município”, afirmou Brenda.