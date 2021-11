Muitos craques que passaram pelo Flamengo estarão em Belford Roxo - Divulgação / Fla-Master

Publicado 11/11/2021 15:42 | Atualizado 11/11/2021 15:54

Belford Roxo - “Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer...”. No dia 15 de novembro (segunda-feira), Feriado da Proclamação da República, às 15h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, em Belford Roxo, o time do Flamengo Master Oficial enfrenta o Sociedade Esportiva Belford Roxo, em uma partida beneficente, em comemoração ao 1º aniversário do Estádio Nélio Gomes.



Grandes craques campeões do Mengão, entre eles: Adílio, Piá, Zé Roberto, Marquinhos, Andrade, Carlos Alberto e Jean, confirmaram presença e prometem jogar um bolão. A equipe do Fla-Master é composta por ex-atletas (em sua maioria acima dos 45 anos), que fizeram história no Flamengo.



“Quero convidar a todos para participarem dessa grandiosa festa de aniversário. E vê de perto jogadores que trouxeram muitas alegrias para milhões de brasileiros. Graças a Deus, conseguimos concretizar o sonho de termos um estádio com a infraestrutura que nosso município merece. Com a ajuda de amigos, transformamos um campo de várzea, em um moderno centro esportivo, com capacidade para 3.000 pessoas, que recebeu o nome de Nélio Gomes, em homenagem ao meu saudoso pai, e foi inaugurado no dia 08 de novembro de 2020. Venham festejar com a gente! ”, disse o presidente do Sociedade Esportiva Belford Roxo, Reginaldo Gomes.



Além do jogo principal, serão realizadas partidas do Torneio Interno Sub-9 e Sub-13. A partir das 10h, jogam os atletas da Escolinha do Belford Roxo, Projeto Bel Show, Vila Olímpica de Belford Roxo e Polo 01 Belford Roxo. Os times vencedores receberão troféus e medalhas.



O Estádio Nélio Gomes tem sediado jogos oficiais da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), recebendo clubes tradicionais como, Bonsucesso.



Durante o evento serão sorteados brindes para o público, sendo que na entrada cada pessoa terá que doar 1 (um) quilo de alimento não perecível.



O evento está sendo organizado pela Associação de Clubes de Futebol de Belford Roxo (ACFBR), em parceria com a Prefeitura de Belford Roxo, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Grupo Hospital Fluminense e Direcional. E todo gênero alimentício arrecadado irá para uma instituição de caridade.



Estarão sendo aplicadas todas as medidas cabíveis de acordo com a OMS, contra a pandemia do Covid-19.

O Estádio Nélio Gomes fica na Rua Umbelina Barcelos, 109, bairro Hinterlândia, em Belford Roxo.