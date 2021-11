Policiais militares do 39º BPM na ação de fechar os buracos na Comunidade da Guacha - Twitter / Pmerj

Publicado 12/11/2021 15:09 | Atualizado 12/11/2021 15:30

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) em operação na manhã desta sexta-feira (12/11), nos complexos da Guacha e Santa Tereza, em Belford Roxo, consertaram a destruição provocada pelo tráfico de drogas, que tentou impedir as ações dos agentes na comunidade. Durante a ação, segundo relato de moradores, houve troca de tiros entre os PMs e criminosos, sem registro de feridos.



Buracos feitos pelos traficantes Twitter / Pmerj

Os policiais militares fecharam os buracos abertos pelos traficantes, na quinta-feira (11/11), para impedir a entrada dos agentes. De acordo com moradores do bairro Santa Tereza, os bandidos obrigaram os funcionários da Cedae a abrir buracos nas ruas da região, com o maquinário da empresa.

Buracos tampados nas comunidades da Guacha e Santa Tereza Twitter / Pmerj