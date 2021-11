A ocorrência com os bandidos presos e os fuzis foram registrada na 54ª DP - Twitter / Pmerj

Publicado 12/11/2021 14:31 | Atualizado 12/11/2021 14:41

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) apreenderam, nesta sexta-feira (12/11), dois fuzis e prenderam três criminosos, durante operação do 3º Comando de Patrulhamento de Área (3º CPA), na Travessa da Amizade, no bairro Jardim Ideal, em Belford Roxo. Confira o vídeo abaixo:

A ação, que segundo o relato de moradores, teve um forte tiroteio, ainda contou com a participação de policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias).

A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo)