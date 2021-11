Belford Roxo

Cidadania em Ação de Belford Roxo faz mais de 800 atendimentos no bairro Shangrilá

Além do ônibus Estação Mulher com atendimento, marcação de exames e agendamentos, a ação social contou com os seguintes serviços: vacinação e testes rápidos da COVID-19, vale social, serviços jurídicos, informações e 1ª e 2ª via do CPF, certidões, isenções, agendamento para o Riocard sênior, exame de vista, bolsa família, pesagem do bolsa família, cartão do SUS, vaga legal e passe interestadual

Publicado 12/11/2021 17:59 | Atualizado há 18 horas