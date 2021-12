O entorno da creche e da praça está recebendo obras de saneamento, drenagem e pavimentação - Rafael Barreto / PMBR

O entorno da creche e da praça está recebendo obras de saneamento, drenagem e pavimentaçãoRafael Barreto / PMBR

Publicado 07/12/2021 17:12 | Atualizado 07/12/2021 17:15

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo apresentou, nesta terça-feira (07/12), os projetos para construção de uma creche e de uma praça no bairro Parque Suécia. A previsão é que a unidade educacional tenha capacidade para atender 150 alunos. O local também está recebendo obras de saneamento, drenagem e pavimentação.

Maria José de Jesus está acompanhando a construção da creche diariamente Rafael Barreto / PMBR

Para a autônoma Maria José de Jesus, 70 anos, que mora no bairro há quase 50, a construção de uma creche vai ajudar as famílias do bairro. "Muitas mães precisam trabalhar e não sabem com quem deixar os filhos. A minha neta tem dois filhos e o meu filho tem gêmeas, que eu cuido. De maneira geral, isso vai ajudar a evitar que as crianças fiquem na rua e possam estudar", declara Maria José, que acompanha as obras no bairro.