Na ação, foram apreendidas duas pistolas e equipamentos dos criminosos - Twitter / Pmerj

Publicado 06/12/2021 15:00 | Atualizado 06/12/2021 15:02

Belford Roxo - Dois criminosos ficaram feridos e foram presos durante operação dos policiais do Comando de Operações Especiais (Bope), em apoio ao 39ºBPM (Belford Roxo), nesta segunda-feira (06/12), no Parque Floresta, em Belford Roxo. Na ação, foram apreendidas duas pistolas e equipamentos dos criminosos.

De acordo com os agentes, na operação, os acusados reagiram com disparos de arma de fogo e ficaram feridos durante o confronto. A dupla foi socorrida à UPA de Belford Roxo, no bairro Bom Pastor.

A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).