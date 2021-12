Prefeito Waguinho, Daniela do Waguinho e Marcelo Canella inauguram a praça Dulce dos Santos Moreira - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 03/12/2021 18:53 | Atualizado 04/12/2021 13:02

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), inaugurou na noite desta quinta-feira (02/12), em Heliópolis, a Praça Dulce dos Santos Moreira, que tem 3.100 metros quadrados, brinquedos, academia ao ar livre, quiosque e dias quadras (sendo uma de grama sintética). A praça recebeu ainda decoração natalina. A deputada federal Daniela do Waguinho (MDB-RJ) e o vice-prefeito Marcelo Canella (PSL) participaram do evento.

Maria Eduarda, Vitória, André e Guilherme jogaram futmesa na praça Rafael Barreto / PMBR Waguinho destacou que a praça Dulce dos Santos Moreira faz parte do complexo de três praças do bairro Areia Branca (localidade vizinha a Heliópolis). Ele acentuou que na outra margem do rio Maxambomba será construída mais uma. “Areia Branca virou Zona Sul. Tivemos coragem de tomar decisões certas para melhorar a vida da população. Lembro-me que em janeiro de 2017, início do primeiro mandato, encontrei na Praça de Heliópolis uma creche e um posto de saúde condenados pela Defesa Civil. Tive que ter coragem para mudar aquela situação. E mudei. Conto sempre com o apoio da deputada Daniela do Waguinho que consegue em Brasília emendas para o município. O deputado estadual Marcio Canella (União Brasil) também sempre busca recursos com o governo estadual”, concluiu o prefeito.

Sabrina Gonçalves e o marido aproveitaram e levaram a filha Natália para brincar na praça Rafael Barreto / PMBR Durante a solenidade, Waguinho declarou ainda que as obras do Jardim Anápolis (localidade próxima ao bairro Bom Pastor) estão a todo vapor. “Enxergo a cidade como um todo e faço obras em todos os cantos para levar dignidade à população”, completou o prefeito, revelando que o bairro Nova América, ao lado praça Dulce dos Santos Moreira, terá 16 ruas urbanizadas.

A deputada federal Daniela do Waguinho destacou a importância de uma praça em um bairro, acentuando que é nesse local que as pessoas se reúnem para o lazer, aumentando assim o convívio social. A parlamentar lembrou do trabalho feito pela homenageada Dulce dos Santos Moreira. “Ela foi uma batalhadora na área de Areia Branca, Heliópolis e bairros vizinhos. A homenagem é merecida”, resumiu Daniela do Waguinho. “Nosso governo tem compromisso com a população e essa praça é mais uma conquista”, emendou o vice-prefeito Marcelo Canella, justificando a ausência do deputado estadual Marcio Canella, que está se recuperando de uma gripe.

Família agradece homenagem

Filho de Dulce dos Santos Moreira, Flanklin dos Santos Moreira, 49, que estava acompanhado por familiares, agradeceu ao prefeito pela homenagem feita à mãe. “Fico feliz em saber que a minha mãe ajudou muitas pessoas. Nossa família tem o sentimento de gratidão ao prefeito Waguinho, à deputada federal Daniela do Waguinho e ao deputado estadual Marcio Canella pelo gesto de eternizar o nome de Dulce dos Santos Moreira”, disse Flanklin, sem conseguir segurar a emoção. Dulce dos Santos Moreira era baiana, morou na localidade por mais de 25 anos e ajudava às pessoas que moravam à beira do rio Maxambomba, que transbordava em época de chuvas. Ela morreu em 1996 por problemas causados pelo diabetes.

Franklin Moreira, filho de Dulce Moreira, recebeu a placa de homenagem Rafael Barreto / PMBR A dona de casa Sabrina Gonçalves, 31 anos, aproveitou a nova praça e levou a filha Natália, de um ano e quatro meses, para brincar no balanço. Ela destacou que a população ganhou uma outra área de lazer. "Muito bom poder ter esse espaço para trazer a família. A praça ficou bonita com brinquedos, academia e outros atrativos", concluiu.

Os estudantes Guilherme da Silva Lima, 16 anos, Vitória Camily, 16 e Maria Eduarda Nobre, 16, aproveitaram para jogar futmesa com André Córdova Nunes, 14. "A praça ficou muito boa. Moro aqui perto e virei sempre para jogar futebol", resumiu Guilherme.

Participaram também da inauguração secretários municipais, vereadores e público em geral.